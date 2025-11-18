Sırada emri veren var

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Sami Doğan Motors isimli iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili TIR şoförü H.S. de tutuklanırken, zanlı sayısı 7’ye yükseldi.

H.S.’nin olayda kullanılan Maraton marka tabancayı TIR’a saklayıp, Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye ithal ettiği öğrenildi. Silahın mesele kapsamında tutuklu olan E.A.’ye ulaştığı, onunda tetikçilere verdiği belirtildi.

İfadesinde suçunu kabul eden H.S. dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar H.A. (E-20) ile M.E.N. (E-19)’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Maraton marka tabanca ile Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve bir adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, olayda kullanılan tabanca, zanlıların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzeydoğu istikametindeki dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların olaydan kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlılar H.A. ile M.E.N.’nin 8 Kasım’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A.’nın olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve 8 Kasım akşamı tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu R.E.S ile M.M.B.’nin de 10 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde H.İ.B.’nin de tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olan H.S.’nin aranan şahıs ilan edildiğini ve 16 Ka-sım’da ülkeye giriş yaparken Gazimağusa Limanı’nda tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

