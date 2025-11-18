Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşanan olayda eşini eve kilitlediği, darp ettiği, ayaklarıyla yüzüne bastığı ve bıçakla korkuttuğu iddia edilen 35 yaşındaki Ürdünlü A.A. (E) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Darp ettiği 42 yaşındaki eşi A.F.A.’ya bıçak göstererek, “seni keserim” diyerek tehdit eden zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis, olayın 14 Kasım 2025 tarihinde saat 07. 30 sıralarında zanlının Gönyeli’de bulunan ikametgahında gerçekleştiğini belirtti.

Polis memuru; zanlının, eşinin evden ayrılmasını engellemek kastıyla evin giriş kapısını içeriden kilitlediğini, böylece genç kadını kendi rızası dışında konutta alıkoyduğunu ifade etti. Polis, zanlının eşini omzundan sert bir şekilde iterek yere düşürdüğünü, düşmenin hemen ardından sağ ayağı ile dizine tekme attığını, daha sonra ayağıyla yüz bölgesine bastığını, bu şekilde ciddi bir darp eyleminde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; A.F.A.’nın yaşadığı darp olayına rağmen kendi çabasıyla konuttan çıkmayı başardığını, Demir Sokak üzerinde bulunan otobüs durağına yürüdüğünü kaydetti. Polis, genç kadının durağa ulaştığı sırada zanlının peşinden gelerek tasarrufunda bulundurduğu bıçağı eşine gösterdiğini belirtti. Polis, zanlının bıçağı gösterirken “Bunu sana saplarsam seni kim kurtaracak” şeklindeki sözlerini sarf ettiğini açıkladı.

Polis, müştekinin şikâyetçi olduğunu, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, yürütülen araştırmalarda zanlının 2023 yılında da eşine yönelik darp fiilinde bulunduğunun belirlendiğini; söz konusu olayda müştekinin mahkeme aşamasında şikâyetini geri çekmesi nedeniyle para cezasına çarptırıldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

