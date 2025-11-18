Olumlu gelişme

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Perşembe günü ara bölgede ilk kez bir araya gelecek. Tanışma niteliğindeki görüşme saat 09.30’da başlayacak ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Hristodulidis ile yapacağı görüşme öncesinde Ankara ziyareti hakkında siyasi partilere bilgilendirme yapacak. Bu amaçla Siyasi Partiler Konseyi bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya çağrıldı.

Siyasi Partiler Konseyi toplanacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya; UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, CTP Başkan Vekili Erkut Şahali, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.

Erhürman’ın toplantıda, Ankara temaslarına ilişkin detayları aktarması ve 20 Kasım’da yapılacak liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerin değerlendirmelerini alması bekleniyor.

Görüşlerimizi ilk kez paylaşacağız

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile perşembe günü yapacağı görüşmeye ilişkin, “Çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Perşembe günü Sn. Hristodulidis ile tanışacağız ve gündemimizde olan pek çok konuya ilişkin görüşlerimizi ilk kez paylaşacağız. Önümüzdeki konularla ilgili bir saat içerisinde netleşmemizi beklemek, daha önemlisi böyle bir beklenti yaratmak doğru olmaz.

Bu ilk görüşmenin samimi ve karşılıklı güveni tesis edecek bir atmosferde geçmesini ve uzun olmayacak belli aralıklarla devam edecek bir görüşme sürecini başlatmasını dilerim.”