Telefonları inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan 24 yaşındaki zanlılar P.R. ve C.S., soruşturmanın ilerletilmesi amacıyla ek tutukluluk talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiklerine dair araştırma yapıldığı, bağlantılarının tespiti için telefonlarının incelendiği açıklandı.

Duruşmada, meseleye ilişkin olguları aktaran Polis Memuru Mehmet Şener, 13 Kasım günü saat 23.00 sıralarında zanlı P.R. (E-24, İran uyruklu) ile zanlı C.S. (E-24)’in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların söz konusu maddeyi tasarruflarında bulundurduklarına yönelik bulguların kuvvetli olduğuna dikkat çekti. Polis, zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğine dair araştırma yapıldığını, bağlantılarının tespiti için telefonlarının incelendiğini açıkladı.

Polis memuru Şener, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ele geçirilen maddenin analiz sonuçlarının beklendiğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek, zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti ve delillerin tam olarak toplanabilmesi amacıyla her iki zanlının da gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

