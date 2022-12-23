Anlamlı protesto 

Ömer KADİROĞLU

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’a önceki gün Şehitleri Anma Haftası kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle getirilen “Konuşma yasağı” dün anlamlı bir şekilde protesto edildi. Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği’nde dün düzenlenen törende siyasiler protesto edildi. Törene katılan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı ve dernek yetkilileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma yaptığı sırada ağızlarına siyah bant takarak yasağı protesto etti.

Kürsünün yeri değiştirildi

Şehitlik içerisinde konuşmaların yapılacağı kürsünün konulduğu yerin arkasında duran Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı ile dernek yetkilileri, görevlilerin “Burada duramazsınız” uyarıları karşısında ısrarcı davranınca konuşmanın yapılacağı kürsünün yeri değiştirildi. Törenin gerçekleşeceği şehitlik içerisinde gelen hükümet yetkilileri, Şehit aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ile selamlaşmaktan kaçındı.

Benan: Her şeyi halkın takdirine bırakıyorum

Tören sonrasında basına açıklamada bulunan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Bana sen kimsin diyenlere benim babamın bu şehitlikte olduğunu söylemek istiyorum” dedi. Benan babasının şehit olduğunda kendisinin bir aylık kundakta olduğunu söyleyerek babasını sadece resimlerden ve mezarından tanıdığını ifade ederek “Her şeyi halkın takdirine bırakıyorum” dedi. Tören sonrasında Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı ve dernek yetkilileri mezar başında saygı duruşunda bulunarak dua okudular.

Ayvasıl Şehitleri anıldı

Ayvasıl-Türkeli Şehitleri Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra bazı siyasi parti, dernek temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Merkez camilerde Kur’an-ı Kerim okutuldu

Öte yandan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ada genelinde merkez camilerde şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

