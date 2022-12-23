Samimi buluşma

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan bazı kadın muhtarlar Lefkoşa’da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’nde bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmaya İçişler Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran da katıldı.

İçişler Bakanı Öztürkler etkinlikle ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Muhtarlarımızın buluşmasına katılarak bir kez daha gönül ve ülkü birliğimizin, güçlü bağlarımızın, dayanışmamızın mutluluğunu yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu’nun samimi, kalpten muhabbetleri, geleceğe dair ortaya koydukları güzel düşünceleri bizleri çok mutlu etmiştir. Anavatanımızdan sadece tecrübeleri ile değil, gönül güzellikleri ile de gelen ve bizlerle güç veren Kadın Muhtarlarımız ile KKTC Kadın Muhtarlarımızın kucaklaşması görülmeye değerdi” ifadelerini kullandı.