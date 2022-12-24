Son söz seçmende

KKTC Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde yarın 18 belediyede toplam 67 aday, başkanlık için yarışacak. Belediye başkanı adaylarından 61’i erkek, 6’sı kadın iken, halen milletvekili olan 3 isim de belediye başkanlığına talip oldu.

5 Aralık’ta başlayan propaganda süreci bugün sona erecek. 25 Aralık’ta ise seçmenler 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

Belediye meclisi ve ihtiyar heyeti üye sayıları

YSK’nın ilçelerdeki belediyelerde belirlediği meclis üye sayıları şöyle:

Lefkoşa ilçesi; Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 12; Gönyeli-Alayköy Belediyesi 14; Lefkoşa Türk Belediyesi 26.

Gazimağusa ilçesi; Beyarmudu Belediyesi 8; Gazimağusa Belediyesi 18; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 10; Mesarya Belediyesi 10; Tatlısu Belediyesi 6; Yeniboğaziçi Belediyesi 10.

Girne İlçesi; Çatalköy-Esentepe Belediyesi 10; Dikmen Belediyesi 10; Girne Belediyesi 16; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 14.

Güzelyurt ilçesi; Güzelyurt Belediyesi: 14

İskele İlçesi; Erenköy- Karpaz Belediyesi 10; İskele Belediyesi 12; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 10. Lefke İlçesi; Lefke Belediyesi 10.

İlçeler itibarıyla köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üye sayıları:

Lefkoşa 208; Gazimağusa 220; Girne 224; Güzelyurt 64; İskele 192 ve Lefke 52.

Adayların sırası belirlendi

Seçim propagandasının başlangıç günü olan 5 Aralık’ta YSK’da yapılan ad çekimiyle adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve BRT’de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlenmişti.

Buna göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi 1, Kıbrıs Sosyalist Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi 3, Ulusal Birlik Partisi 4, Demokrat Parti 5, Bağımsızlık Yolu 6, Toplumcu Demokrasi Partisi 7 ve Halkın Partisi 8’inci sırada yer aldı. YSK, ayrıca tüm ilçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ve muhtarlar için de ad çekme suretiyle sıra numarası belirledi.

Seçmen sayısı 4 bin 444 arttı

Öte yandan, seçmenin sandığa gittiği son seçim olan 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde kayıtlı seçmen sayısı 203 bin 792 iken, bu rakam 4 bin 444 artış göstererek 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde 208 bin 236’ya yükseldi.

Belediyeler ve adaylar

18 belediyede yarışacak 67 başkan adayı şöyle:

-Lefkoşa İlçesi

1- Değirmelik - Akıncılar Belediyesi

Ali Karavezirler (CTP Adayı), Ebru Törehan (UBP Adayı), Kamil Erdoğan Meren (Bağımsız)

2- Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Ahmet Yalçın Benli (CTP Adayı), Hüseyin Amcaoğlu (UBP Adayı)

3- Lefkoşa Belediyesi

Sıla Usar İncirli (CTP Adayı), Mehmet Harmancı (TDP Adayı), Sadık Gardiyanoğlu (UBP Adayı), Hüseyin Eryaman (Bağımsız), Oytun Andaş (Bağımsız), Okyay Sadıkoğlu (Bağımsız)

-Gazimağusa İlçesi

4- Beyarmudu Belediyesi

İlker Edip (UBP Adayı), Sadık Tuver (CTP Adayı), Güray Kafa (Bağımsız), Bülent Bebek (Bağımsız)

5- Gazimağusa Belediyesi

Erdal Özcenk (UBP Adayı), Süleyman Uluçay (CTP Adayı), Umut Kadı (TDP Adayı), Salih Oktay (Bağımsız), Habibe Çetin (Bağımsız)

6- Geçitkale-Serdarlı Belediyesi

Halil Kasım (UBP Adayı), Hasan Öztaş (CTP Adayı)

7- Mesarya Belediyesi

Kürşat Özer (UBP Adayı), Ahmet Latif (CTP Adayı), Eylem Dolmacı Nalcıoğlu (Bağımsız), Hasan Adahan (Bağımsız)

8- Tatlısu Belediyesi

Ahmet Hayri Orçan (DP Adayı), Orhan Bebek (Bağımsız), Mehmet Ali Özdemir (Bağımsız)

9- Yeniboğaziçi Belediyesi

Şifa Çolakoğlu (CTP Adayı), Mustafa Zurnacılar (Bağımsız), Katip Demir (Bağımsız)

-Girne İlçesi

10- Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Ceyhun Kırok (CTP Adayı), Hüseyin Höyük (Bağımsız), Ahmet Özgün (Bağımsız), Cemal Erdoğan (Bağımsız), Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız), Ahmet Karal (Bağımsız)

11- Dikmen Belediyesi

Niyazi Öztürk (UBP Adayı), Yüksel Çelebi (CTP Adayı), Süleyman Kemik (Bağımsız)

12- Girne Belediyesi

Osman Zorba (KSP Adayı), Murat Şenkul (CTP Adayı) ,Özdal Kerem (Bağımsız), Nidai Güngördü (Bağımsız), Zeki Çeler (Bağımsız)

13- Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi

Emre Efendi (CTP Adayı), Mehmet Yulaf (Bağımsız), Salahi Türel Uçkan (Bağımsız), Fuat Namsoy (Bağımsız), Fırat Ataser (Bağımsız)

-Güzelyurt İlçesi

14- Güzelyurt Belediyesi

Osman Bican (CTP Adayı), Mahmut Özçınar (UBP Adayı), Reşat Kansoy (Bağımsız)

İskele İlçesi

15- Erenköy - Karpaz Belediyesi

Hamit Bakırcı (UBP Adayı), Suphi Coşkun (CTP Adayı), Bekir Bolatcan (Bağımsız), Metin Osmanlılar (Bağımsız), Küfi Tulga (Bağımsız)

16- İskele Belediyesi

Hasan Sadıkoğlu (UBP Adayı), Mehmet Şenol (Bağımsız)

17- Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi

Fatma Çimen Tuğlu (UBP Adayı), Cemil Sarıçizmeli (CTP Adayı), Mehmet Çelebi (Bağımsız)

-Lefke İlçesi

18- Lefke Belediyesi

Adil Özgey (UBP Adayı), Aziz Kaya (CTP Adayı), Adnan Eraslan (Bağımsız)



Seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak

KKTC'de yarın yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için sandık başına gidecek seçmenler, ülke genelinde 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti için 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak.

Seçmenler kimlik kartı numaralarıyla www.mahkemeler.net ve ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Oy kullanabilmek için Sandık Kurulu’na, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı; Polis kimlik kartı; Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti gösterilebilecek.

Nasıl oy kullanılacak?

Pazar günü sandık başında seçmenlere, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 tane oy pusulası verilecek.

Seçmenler, belediye başkanlığı ve muhtarlık için verilen oy pusulalarında, oyunu vermek istediği belediye başkanı ve muhtar adayının isminin altındaki kareye sadece bir defa olmak üzere ‘evet’ mührü basacak.

İhtiyar üyeliği için ise, verilen pusulada oyunu vermek istediği adayların isim ve soyisimlerinin yanındaki kareye kalemle işaret koyarak 4 aday için oy kullanacak.

Belediye meclis üyeliği

Belediye meclis üyeleri için oy kullanacak seçmen, mühür, mühür+tercih veya karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy verebilecek.

Herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istenildiği takdirde, seçmen, oy pusulası üzerinde bulunan parti amblemi ve isminin altında yer alan karenin içerisine ‘evet’ mührünü bir kere basacak.

Bir partiye mühür basarak oy kullanan seçmen, isterse mühür bastığı partinin belediye meclis üyesi adayları arasında tercih yapabilecek. Adaylar arasında tercih yapmak isteniliyorsa, oy vereceği belediyenin belediye meclisi üye sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek. Tercih için adayların isim ve soyisimlerinin karşısında bulunan kareye işaret konulacak.

Buna göre, tercih sayıları şu şekilde olacak:

Lefkoşa İlçesine bağlı belediyeler: Değirmenlik Akıncılar 6, Gönyeli-Alayköy 7, Lefkoşa 13

Gazimağusa ilçesine bağlı belediyeler: Beyarmudu 4, Gazimağusa 9, Geçitkale-Serdarlı 5, Mesarya 5, Tatlısu 3, Yeniboğaziçi 5

Girne ilçesine bağlı belediyeler: Çatalköy-Esentepe 5, Dikmen 5, Girne 8, Lapta-Alsancak-Çamlıbel 7

Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler: Güzelyurt 7

İskele ilçesine bağlı belediyeler: Erenköy-Karpaz 5, İskele 6, Mehmetçik-Büyükkonuk 5

Lefke ilçesine bağlı belediyeler: Lefke 5”

Karma oy

Partili veya bağımsız adaylara karma oy kullanmak isteyen seçmen, oy vereceği adayın isim ve soyisminin karşısındaki kareye işaret koyarak karma oy verecek. Karma oyda ‘evet’ mührü kullanılmayacak. Karma oyun geçerli olması için, en az 2 siyasi partinin adayları arasında veya en az 1 siyasi partinin adayları ve bağımsız aday(lar) arasında oy kullanılacak.

Karma oy kullanırken, en az veya en çok verilmesi gereken oy sayısı şu şekilde;

Lefkoşa İlçesine bağlı belediyeler: Değirmenlik Akıncılar 6 (en az)-12 (en çok), Gönyeli-Alayköy 7-14, Lefkoşa 13-26

Gazimağusa ilçesine bağlı belediyeler: Beyarmudu 4-8, Gazimağusa 9-18, Geçitkale-Serdarlı 5-10, Mesarya 5-10, Tatlısu 3-6, Yeniboğaziçi 5-10

Girne ilçesine bağlı belediyeler: Çatalköy-Esentepe 5-10, Dikmen 5-10, Girne 8-16, Lapta-Alsancak-Çamlıbel 7-14

Güzelyurt ilçesine bağlı belediyeler: Güzelyurt 7-14

İskele ilçesine bağlı belediyeler: Erenköy-Karpaz 5-10, İskele 6-12, Mehmetçik-Büyükkonuk 5-10

Lefke ilçesine bağlı belediyeler: Lefke 5-10”

Oy verme günü yasakları hatırlatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yarın yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini hatırlattı.

YSK’nın 23 numaralı duyurusunda, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, 25 Aralık 2022 Pazar günü, saat 19.00’a kadar Radyo ve Televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu belirtildi.