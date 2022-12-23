Poşette 250 gram

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sokaklarında önceki sabah saatlerinde aksiyon filmi sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerini karşısında gören Muhammet Aydın Gözaçık, elinde 250 gram uyuşturucunun bulunduğu poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Arka sokaktaki aracına kadar koşan Gözaçık’ı ekipler zanlıyı kovalamaya başladı.

Polis aracına çarpıp kaçmaya devam etti

Kovalamaca esnasında çıkmaz sokağa giren ve polis tarafından sıkıştırılan Muhammet Aydın Gözaçık, gri vitesi takarak, polis aracına da çarptı ve kaçışını sürdürdü. Aracını ileride boş bir araziye bırakan Gözaçık, koşarak izini kaybettirmeyi başarsa da polis araçtan yola çıkarak önce kimliğini, ardından yerini belirledi ve Dikmen’de başarılı bir operyon sonucu yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Poşeti attı kaçmaya başladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 21 Aralık’ta saat 01.50’de, Gazimağusa’da yaya olarak tespit edildiğini söyledi. Zanlının, polisi gördüğü esnada elindeki poşeti yere attığını ve koşarak uzaklaştığını anlatan Gökova, arka sokakta bulunan aracına kadar koşan zanlının, aracıyla kaçışını sürdürdüğünü, polisin de zanlıyı takibe aldığını belirtti.

Pes etmedi

Zanlının, kovalama esnasında çıkmaz sokağa girdiğini ancak geri vitesi takıp, polis aracına da çarparak kaçmaya devam ettiğini aktaran polis, aracın boş bir arazide terk edilmiş halde bulunduğunu ve zanlının bölgede tespit edilemediğini açıkladı. Zanlının, yere attığı poşette yapılan kontrolde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildiren polis, yapılan inceleme sonucu zanlının kimliğinin tespit edildiğini ve aynı gün Dikmen’de bir ikametgaha düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığını aktardı.

Suçunu itiraf etti

Zanlının, ifade vererek konu uyuşturucu maddeyi arkadaşlarından, ismini bilmediği bir şahsa vereceğini itiraf ettiğini açıklayan polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.