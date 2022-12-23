“İş barışını sağlayacağız”

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, mevcut belediye yönetiminin hem çalışanlarla ilişkilerinde hem de çalışanlar arasında yarattığı huzursuzluk ve ayrımcılığın ciddi boyutta olduğunu belirtti.

Girne Belediyesi çalışanları ile belediyenin iştiraki Bel-Paz yatırım şirketi çalışanlarının belediyedeki antidemokratik yönetim anlayışından dolayı mutsuz olduğuna işaret eden Şenkul, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın biz, ayrımcılığa son vereceğiz, iş barışını sağlayacağız. Tüm çalışanlarımız mutlu, huzurlu olacak” dedi. Şenkul, maaş ve ödenek eşitsizliği, kadrolanma sorunlarıyla baş başa olan Bel-Paz çalışanlarının artık vaatlere karnının tok olduğuna dikkat çekerek gerçekçi olup, hayal satmamak gerektiğini belirtti. Şenkul, kendilerinin tüm önerilerinin gerçekçi olduğunu ifade ederek “Ne söylediysek yapacağız” vurgusu yaptı. Tüm çalışanlarla birlikte ekip olup, bu ruhla çalışacaklarının altını çizen Şenkul, kimsenin işinin tehdit altında olmayacağını, liyakata önem vereceklerini söyledi.

Şenkul, Bel-Paz’da olduğu gibi Girne Belediyesi çalışanlarının da iş ortamından dolayı huzursuz ve mutsuz olduğunu söyledi. Mevcut belediye idaresinin çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, adaletsiz bir ortam yarattığını belirten Şenkul, ‘Bizim yönetim anlayışımızda ayrı gayrı yoktur. Eşitlikçi, adil, demokratik bir yapı vardır’ dedi.

