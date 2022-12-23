22 bin lira aldılar

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan araç çalan Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Ahmet Topaloğulları, sattıkları araçtan 22 bin TL kazandı. Polis “Sınır ötesi” adını verdiği operasyon sonucu her 3 zanlıyı da kısa sürede yakalayarak mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlılar Ali Davulcular , Süleyman Keteni ve Ahmet Topaloğluları’nın 21 Aralık 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’tan çalmış oldukları arabayı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satarak 22 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis aracın bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlıların gönüllü ifade verdiklerini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksaltı bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.