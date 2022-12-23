Akrabalarıyla ‘Alay etmiş’

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde, önceki sabah yaşanan zorbalık bu kadarına pes dedirtti. Akrabaları ile alay ettiği iddiasıyla, M.H. (E) isimli müştekiyi “Sadece konuşacağız” diye kandırarak araçlarına bindiren Nurullah Batıray, Mehmet Sert ve Mehmet Ali Kesin, adı edileni Çağlayan Parkı’na götürdükten sonra araçtan indirerek feci şekilde dövdü. Zanlılar, kısa sürede yakalanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şefik Karabardak, 21 Aralık 2022 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, zanlıların, BMW marka araca akrabalarına alay ettiği gerekçesi ile konuşmak için kandırarak aldıkları M.H isimli şahsı Çağlayan Parkı’na götürüp, burada araçtan indirerek vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup, yere düşürüp kafasını yere vurduktan sonra konu aracın içerisinden çıkardıkları tahta sopayı gösterdiklerini açıkladı.

Zanlıların kısa sürede yakalandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.