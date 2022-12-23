Öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Ömer KADİROĞLU

Şehit Yalçın İlkokulunda bazı öğrencilerin darp edilmesi olayına ilişkin öğretmen S.H (K) soruşturma kapsamında okuldan uzaklaştırıldı.

Öğrencilerin darp edildiğini öğrenen velilerin polise şikâyetçi olması ve bakanlığa dilekçe vermesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme Kurulu harekete geçerek öğretmen S.H’yi olayla ilgili araştırması bitene kadar eğitim sisteminin dışına aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme Kurulu Başkanı Havva Dağsever Diyalog Gazetesi’ne yaptığı açıklamada yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek söz konusu öğretmen ile görüştüğünü, çocukların huzuru ve eğitim hayatının devam etmesi için gerekli olan önlemleri alarak prosedür gereği araştırma bitene kadar öğretmenin eğitim sisteminin dışına alındığını kaydetti. Dağsever şunları kaydetti;

Havva Dağsever (Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme Kurul Başkanı)

“Öncelikle yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bir öğretmenin bu şekilde veya velilerin bu şekilde davranması eğitimi zedeleyen bir durumdur ve bundan dolayı üzgünüm. Her şeyden önce en değerli varlıklarımız çocuklarımız olduğunu hepimiz de biliyoruz. Bu yaşanan süreç içerisinde dün Adli Şube de devreye girmiştir. Bizim ilgilendiğimiz konu disiplindir. Ben söz konusu öğretmen ile görüştüm ve olayla ilgili araştırmasını yapıyorum. Çocukların huzuru ve eğitim hayatının devam etmesi için gerekli olan önlemler alınmıştır. Biz bizim adımıza düşen görevi en iyi şekilde yapmak için çaba harcıyoruz. Olayla bizzat kendim ilgileniyorum ve prosedür gereği bir araştırma süreci vardır ve bunun sonunda da gerekli olan yaptırım uygulanacaktır. Öğrencilerin eğitim hayatında herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Bununla ilgili İlköğretim Daire Müdürlüğü de ben de elimizden geleni yapıyoruz. Söz konusu öğretmen şu anda okulda değil ve öğretmenin okula giderek hiçbir şey olmamış gibi davranması da mümkün değildi. Araştırma bitene kadar öğretmen sistemin dışına alındı”



Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022, 10:36