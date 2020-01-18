Anna yalan söyledi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı kız arkadaşı Anna Dimitri’yi kemerle darp edip, kaburgalarını kırdığı iddia edilen Bestami Diko’nun iftiraya uğradığı ortaya çıktı.

Kız arkadaşının şikâyetiyle gözaltına alınan ve hakkında soruşturma yapılan Diko’nun suçsuz olduğu anlaşıldı.

Diko hakkında yalan ifade veren kız arkadaşının ise 2019 yılı Aralık ayında Girne’de intihara teşebbüs eden ve gözaltına alınınca 4 yıldır ülkede kaçak kaldığı tespit edilen Anna Dimitri olduğu ortaya çıktı. Ülkede kaçak yaşam sürdüğü için 30 Aralık 2019 tarihinde ülkeden ihraç edilen Anna Dimitri’nin bir gün sonra yasa dışı yollardan güneyden kuzeye geçtiği belirlendi.

Polise yalan ifade veren Anna Dimitri hakkında da yasal işlem başlatırken, yeniden ihraç edileceği kaydedildi.

‘Beni kemerle dövdü’ yalanı

Anna Dimitri, 13 Ocak 2019 tarihinde polise yaptığı şikâyette erkek arkadaşının kendisini kemerle darp ettiğini, ayakkabısının tabanı ile kaburgalarına basıp kırdığını iddia etmişti.

Mahkemeye çıkarılarak tutuklanan Bestami Diko, suçlamaları kabul etmemiş, kız arkadaşının trafik kazası sonucu yaralandığını söylemişti.