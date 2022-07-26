 ‘Mazur görülemez’

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli piyango biletlerine hatalı fotoğraf basılması konusunu eleştirdi. Koreli, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi dolayısıyla düzenlenen piyango çekilişine ait biletlerin üzerine hatalı fotoğraf basılmasının “affedilecek veya mazur görülecek hiçbir yanı olmadığını” söyledi. Koreli, olayın içyüzünü en erken bir zamanda, en şeffaf ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Yazılı açıklama yapan Koreli, “Şanlı Erenköy direnişine, o direnişi sergileyen kahraman mücahitlerimize ve o direnişte toprağa düşen şehitlerimize yapılan bu saygısızlığı kasıt derecesinde ağır ihmal olarak değerlendirip en şiddetli şekilde kınıyor ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çapkıner: Yasal sürecin başlatılmalı

Genç Mücahitler Derneği de 8 Ağustos biletlerine EOKA’cıların resimlerinin basılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Dernek Başkanı Derviş Çapkıner, Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi tarafından Erenköy Direnişi’nin 58. Yıldönümü nedeniyle 8 Ağustos çekilişli biletlere Erenköy Mücahitleri diye, EOKA’cıların resimlerinin basılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Çapkıner yaptığı yazılı açıklamada, aynı görselin Cumhurbaşkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Tük Kızılay’ı iletişim sayfasında da paylaşıldığının tespit edildiğini belirterek, konun KKTC resmi makamları tarafından ciddiyetle araştırılması, yanlıştan dönülmesini istedi. Çapkıner, olayın sorumluları hakkında yasal sürecin başlatılmasını talep etti.

Yeltekin: Kamusal hafızanın yok oldu

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin de Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi’nin Şanlı Erenköy Direnişi'nin 58. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği 8 Ağustos’ta çekilecek Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı fotoğraf kullanılmasını eleştirdi. Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, “Devlet Piyangosu üzerine konulan bu hatalı fotoğraf, aslında devletimizin omurgasının kırıldığının, siyasi çöküntünün, partizanlığın tam da ispatlandığı bir olaydır. Kamusal hafızanın yok olduğu, iş bilmeyenlerin devlet makamlarına siyasetçiler tarafından çöreklendirildiği gerçeği asla göz ardı edilemez” iddiasında bulundu. Yeltekin, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların, şanlı Erenköy Direnişi'nde şehit olanlardan ve tüm şehitlerle ailelerinden özür dilemelerini ve istifa etmelerini talep etti.

