"Maaşlardan kesinti doğru değil"

Ömer KADİROĞLU

Hayat pahalılığı karşısında mutfak masraflarının dahi karşılanamaz duruma geldiğini belirten vatandaşlar; hükümetin bir yandan maaş artışı vermesi, diğer yandan kesintiye gitmesini tepkiyle karşıladı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar 15 bin TL’den yüzde 10 kesinti yapılması halinde bunun ciddi eylemlere davetiye çıkaracağını söyledi.

Vatandaşlar, üst kademede ve devlet harcamalarında herhangi bir önlem alınmazken, çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesintiye gitmenin adil bir uygulama olmayacağını da belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e ‘kararı yeniden değerlendirme’ çağrısında bulundu.

Ne dediler…?

Günaltay Demirel

“15 bin TL’nin üzerinde maaş alanlardan kesinti yapılması kesinlikle kabul edilir değildir. Sadece görevden alma ve atamalarla uğraşan ve koltuk derdinde olan hükümete karşı halkın hala daha ses çıkarmıyor. Bu nedenle halk bunların yaptıklarını hak ediyor. Maaşlardan kesinti yapılmasıyla bir çözüm üretilemez. Zaten kesecekleri bu yüzde 10 ve 20’lik miktarların yiyicileri de hazırdır. Müdür, müsteşar ve ateşeler boşu boşuna ödeniyor. Zengin daha çok zengin fakir daha çok fakir oluyor. Şimdi herkes bir şekilde biraz para bulabiliyor ancak iki üç seneye kadar bu memlekette aç kalacağız. Yapılacak kesintilerin devlet bütçesine bir artısı olacağını kesinlikle düşünmüyorum.”

Hüseyin Etikhan

“Alınan bu tedbirin, yani kamu ve emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintinin hükümete bir artısı olup olmayacağı konusunda emin değilim. İnşallah açıkladıkları şekilde uygularlar yoksa aksi halde sonu hiç de iyi olmayacak. Kesintilerin bütçe açığını kapatmak için kullanacağı söyleniyor. Ancak bu hiçbir işe yaramaz. Daha farklı tasarruf yöntemleri üretilmeliydi.”

Osman Gümüşay

“Maaşlardan yapılacak kesintinin ülke ekonomisini artıya geçireceğini düşünmüyorum. Para olmadan artış yaptılar, şimdi bir de kesintiye gidiyorlar. Seçilenler meclise girmeden üç ay tatile çıktı üç ay içinde de artış aldılar. Biz bu bolluğu nereden bulduk? Hiç bir şey bu ülkede yolunda gitmiyor gitmez de. Hükümet bu kafa ile devam ederse yakın zamanda bunlar da düşer ve hükümet bozulur. Bu kesintileri yapmak yerine daha farklı tasarruflar yapılabilirdi.”

Necip Suerdem

“Emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarından yapılacak kesinti kesinlikle normal değildir. Yapılacak kesintilerle bir tasarruf yapmak mümkün değildir. Zaten insanlar istediklerini istedikleri gibi alamıyor ve sıkıntı yaşıyorken bir de bu kesintiler kabul edilir değildir. Önce devletin toplaması gereken alacaklarını temin etmesi gerekiyor. Bu şekilde kesintilerle bir yere varılamaz.”

Öner Şerifoğlu

“Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması rezilliğin ta kendisidir. Ekonomik tasarrufa gitmek istiyorlardı maden daha farklı çalışmalar yapabilirlerdi. En azından 25 bin TL’nin üzerinde maaş alanlardan böyle bir kesinti yapsalardı daha adil olurdu. Yapılacak bu kesintilerin ülke ekonomisine bir katkısı olacağını düşünmüyorum. 2023 yılında kesintilerin geri ödeneceğini söylüyorlar ve bunda samimi olmadıklarını düşünüyorum”

Mustafa Ünerdi

“Eğer memlekette bir sıkıntı varsa ve çözümü buysa alınan karara itiraz etmem. Zaten kesilen para 2023 yılında geri ödenecek. Fakat yapılacak olan bu kesintilerin ülke ekonomisine bir artısı olacağını düşünmüyorum. Biraz rahatlama olacaktır ancak geri ödemelere başlayınca daha farklı sıkıntılar yaşanmaya başlayacak.”

Aziz Erbekir

“Fiyatları sabit tutabilmek mümkün değil. Temel ihtiyaçların fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Hal böyleyken emekli ve kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılması kabul edilir değildir. Bu kesintiler yapılarak ekonomi düzeltilemez. Devlet piyasada denetimler yapmalı ve alacaklarını düzgün bir şekilde piyasadan toplamalıdır. Böylelikle ekonomiye bir artı sağlayabilir. Diğer türlü hiçbir çalışma olumlu olmayacaktır.”