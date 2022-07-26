İzdiham yaşandı

Girne Turizm Limanı’nda dün personel azlığı ve gümrük çalışanlarının ek mesaiyle kalmaması nedeniyle izdiham yaşandı. Limanda yaşanan personel sıkıntısına gümrük çalışanlarının eylemi eklenince yüzlerce yolcu mağdur oldu.

Elde edilen bilgilere göre; ek mesai ve personel eksiliği nedeniyle gümrük çalışanları dün iş yapmama eylemi gerçekleştirdi.

Gümrük çalışanlarının saat 14.30’dan sonra iş yapmayacağını bildirmesi üzerine limanda bir telaş yaşandı. Bazı gemiler yük almadan yola çıkarken, Türkiye’den gelen ve yük indirme çalışmaları öğleden sonraya sarkan gemilerde aksaklık oldu.

Muhaceret işlemlerinin sadece 2 personel tarafından yürütülmesi giriş işlemlerinin ve kayıtların uzamasına neden olurken, gümrükte yaşanan sıkıntılar limanda sıkışıklık yaşanmasına yol açtı.

Limanlarda ciddi sıkıntılar var

Kıbrıs Türk Armatörler Derneği Başkanı Yıltan Özkıraç, personel yetersizliği ve ek mesailerin ödenmemesi nedeniyle limanlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Diyalog’a konuşan Özkıraç, şunları söyledi:

“Yaşanan sorunlardan dolayı dün Girne Turizm Limanı’nda çalışan gümrük memurları ek mesaiye kalmadı.

Girne Turizm Limanına her gün sabah saat 08.00 ile 10.00 saatleri arasında iki gemi geliyor. Her ne kadar ek mesaiye kalmama eylemi öğleden sonra yapılsa da sabah gelen gemilerin yük indirme işlemleri mesai saatimin bitimine sarktığı için sorun yaşanıyor. Limanda muhaceret bölümünde de eksik personel var. Ülke genelindeki tüm limanlarda ciddi sıkıntılar mevcut. Eğer sorunlara çare bulunmazsa büyük eylemler yapılacak ve gemi ulaşımı duracak” dedi.

Örgütlerden hükümete çağrı

Öte yandan Gazimağusa Limanı'nda faaliyet gösteren 4 dernek ve birlik Güç-Sen’in limanlarda ve gümrük kapılarında ek mesai çalışmama eylemi hakkında Gazimağusa Limanı’nda ortak açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Derneği, Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, Beynelmilel Nakliyeciler Birliği ve Komisyoncular Derneği ortak açıklamasında, limanlarda ek mesai yapılmamasının, işlerin ve işlemlerin gecikmesi nedeniyle maliyetlerin artmasına, ürünlerin zamanında teslim edilmemesine ve ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, Güç-Sen’in eylem gerekçelerinin 3 yıldır devam ettiğine vurgu yapılarak, hükümete eyleme neden olan konuların çözülmesi çağrısı yapıldı.