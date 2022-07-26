Fatura iki bürokrata

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Ekrem Uzun’un yerine Turgut Sunalp, Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı görevine de Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan atandı.

Başbakan Ünal Üstel, piyango biletlerinde “hatalı görsel” kullanılmasıyla ilgili Piyangolar Birimi’nde görev değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Başbakan Üstel, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın getirildiğini bildirdi.

Üstel ayrıca, Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığını da açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeni ile hazırlanan Devlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselle ilgili gerekenin yapıldığı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Başbakan Üstel, yapılan hatanın ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade ederek, “Buna müsamaha gösterilemezdi, bu konuda gerekli müdahaleler yapıldı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, yazılı açıklamasında, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı görevine de Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığını açıkladı.