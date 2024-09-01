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İnsan Hakları Derneği, BM ve AB’yi eleştirdi

İnsan Hakları Derneği, Dünya Barış Günü'nde, BM ve AB’yi, Kıbrıs’ta “Federasyon” temelinde bir görüşme sürecini başlatma ısrarından dolayı protesto ettiğini belirtti.

İnsan Hakları Derneği, BM ve AB’yi eleştirdi
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Dernek genel başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını, hukuk dışı izolasyon ve ambargolarla engelleyen, tüm anlaşmaları reddeden Rum yönetiminin uzlaşmazlığını, BM ve AB’nin görmezden geldiğini kaydetti.

Görüşmeleri “Federasyon” temelinde başlatma ısrarlarını da “Rumun kabul edebileceği bir çözümü” Kıbrıs Türküne empoze etmek amacı olarak gördüklerini ifade eden Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i de, KKTC’deki Rum malları ile ilgili girişimlerden ötürü eleştirdi ve “Taşınmaz Mal Komisyonu” kurulmasına ilişkin AİHM kararlarına aykırı olduğunu belirtti.   

Bu girişimleri "şiddetle" protesto ettiğini ifade eden Işık, “Rum Yönetimi, Rum malları ile ilgili bu konudaki ilgili kişileri özgürlüğünden eden tutuklamaları AİHM Kararlarına aykırı olduğu kadar iki taraf liderleri Denktaş ve Klerides arasında yapılan 1975 BM Viyana Nüfus Mübadelesi Anlaşmasına da aykırıdır” dedi.

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YORUMLAR
Hasan
Hasan - 3 saat Önce

Bu da bizim Yalova Kaymakamı..Çıkar böyle arasıra,kendine göre cart curt eder...Napsın garibim o da böyle yer bulur cemaat içinde...Allah akıl ezan versin...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 12 dakika Önce

Sayın Işık İnsan Hakları olmayan Uluslararası Hukuk dişindeki KKTCyi niye Eleştirmiyor da Avrupa’yı Eleştiriyor acaba ? KKTC’ye Zehir saçan Filtresiz Teknecik’en Kanser olanlarımızın da mı İnsan ve Yaşam Hakları yoktur Sayın Işık !!!

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