Hafif yaralandı

Lefkoşa'da, kanalizasyon çalışması sırasında 44 yaşındaki Shafıqul toprak altında kalarak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Osman Örek Caddesi üzerinde, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) adına kanalizasyon çalışması yapan bir şirkette çalışan Shafıqul, kazı çalışması sırasında kanalizasyon çukurunda meydana gelen toprak kayması sonucu, çukur içerisine kayan toprağın altında kaldı. Meydana gelen olay sonrası işçi, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Harmancı: Herhangi bir soruna rastlanmadı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, göçük altında kalan işçinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Harmancı, “Geçiş sırasında yaşanan toprak kaymasında bir işçimiz toprak altında kaldı, sivil savunma ve itfaiyemizin ile bölgedeki çalışma arkadaşlarımızın hızlı ve özverili çalışması sonucu göçük altında çıkarılan işçi kardeşimizin hastanede yapılan tüm tetkiklerinde herhangi çok şükür ki herhangi bir soruna rastlanmadı” dedi.

Mehmet Harmancı, “Bu vesile ile hızlı ve yerinde müdahale ile her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan sivil savunma, itfaiye ve hastane personelimizin yanında çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.