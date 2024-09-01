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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan diziye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan diziye tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 7 saniye Önce

Her boka tepki koyuyorsun sen de Allahın garagözü...Sen de yap...Sen yaptın da sana bişey mi dendi...İşin gücün osuruktan tayyare...

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