Erdoğan: “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz."

Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacağını vurgulayarak, "Türk milleti, daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya, tarih yazmaya, tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak, şanlı ordunun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimizin göz bebeği olan Silahlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık. Ayrıca 2-3-4 numaralı akaryakıt gemilerimiz ile 3 bin tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip denizaltı projesini adım adım hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da inşallah 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece, muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı Deniz Kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin denizinin ufku kadar olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim tüm hedeflerimize çıkıp birileri 'hayal' diyebilir. Birileri mavi vatanı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi maceracı olmakla, macera aramakla itham edebilir. Birileri milletimizin vizyonunu 782 bin kilometrekareyle sınırlandırmaya çalışabilir. Hatta 'Türkiye'nin Libya'da, Somali'de, Katar'da, Irak'ta, Balkanlar'da, Asya'da, Afrika'da ne işi var?' diyen işgüzarlar da çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin vizyonundan, Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Önümüze bakacağız, gözümüzü bir an olsun ufuktan ayırmayacağız. Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı başkentlerinin penceresinden bakanların tezviratlarına aldırmayacağız."