Araçta uyuşturucu bulundu

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’ta içerisinde yabancı uyruklu 6 üniversite öğrencisinin bulunduğu araç trafikte ışıksız seyrettiği için durduruldu.

Bu esnada aracın ön camından dışarıya siyah bir cüzdan atıldı. Polis, atılan cüzdanı bulup içerisine baktı. Cüzdanda 4 gram uyuşturucu bulunurken, Hammamıtı Salvador Mumurove, Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza ve Kelvin Kanawakura gözaltına alındı.

Zanlılar hafta sonu olması dolayısı ile Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 31 Ekim 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında sürücüsü Hammamıtı Salvador Mu Murove olan ve Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza, Kelvin Kanawakura Tekere’nin yolcu olarak bulunduğu aracın trafikte ışıksız seyrettiği için durdurulduğunu söyledi.

Polis, Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında durdurulan aracın ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığının fark edildiğini ifade etti.

Polis, cüzdanın bulunduğu ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.