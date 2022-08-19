Arada uçurum var

Kuzey Kıbrıs’a bu yılın Temmuz ayında gelen turist sayısı 125 bin 790 olarak açıklandı.

Turizm Planlama Dairesi verilerine göre; 2021 yılının temmuz ayında gelen yolcu sayısı 39 bin 50 iken bu yılın aynı ayında rakam 125 bin 790’a çıktı. Ancak Güney Kıbrıs’la kıyaslandığında KKTC turizmi oldukça geride kaldı.

Temmuz’da Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının ise 454 bin 657 olduğu açıklandı. Rum turizm yetkilileri, Ukrayna savaşı yüzünden bir buçuk milyona yakın Rus turist kaybına uğradıklarını, ancak bu açığı kapatmak için İngiltere ve Almanya pazarına yöneldiklerini haber verdi.

Güneyde yüzde 52,9’luk artış

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında turist sayısında yüzde 52,9’luk artış sağladı.

Güney Kıbrıs’a bu yılın Temmuz ayında giden turist sayısında, geçen yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 52,9’luk artış kaydedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre geçen yılın Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a 297 bin 308 turist gittiğini; bu yılın Temmuz ayında ise bu rakamın 454 bin 657’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, turist sayısındaki ana artışın İngiliz turistler sayesinde sağlandığını ve toplam turist sayısının yüzde 38,2’sinin İngiltere’den gittiğini kaydetti.

Haberde, İngiliz turistleri yüzde 8,4 ile İsrailli, yüzde 4,7 ile Polonyalı ve yüzde 4,7 ile Alman turistlerin izlediği belirtildi.

Gazete, bir başka haberinde de turizm gelirlerinin Güney Kıbrıs ekonomisi için güçlü bir destek olduğunu yazdı.

Haberde, turizm gelirlerinin bu yılın ikinci üç ayı (Nisan-Mayıs-Haziran) içerisinde ekonomiye yüzde 6,1 oranında kalkınma sağladığı ifade edildi.

Kuzeydeki durum

Rakamlara bakıldığında kuzey güneyin çok gerisinde kaldı. Turizm Planlama Dairesi verilerine göre; 2021 yılının temmuz ayında gelen yolcu sayısı 39 bin 50 iken, 2022’nin aynı ayında 125 bin 790’a çıktı.

Hava ve deniz yolu ilen gelen 125 bin 790 kişinin Türkiye ve yabancı uyruklu kişilerden oluştuğu kaydedildi.

2022 yılının ilk 7 ayını kapsayan verilere bakıldığına ise kuzeye en fazla İran’dan turist geldi. En çok yolcu gelen ülkeler arasında Almanya ikinci sırada yer alırken, İngiltere üçüncü oldu.

İngiltere’yi Rusya takip ederken, 6 bin 734 kişi ile Kazakistan beşinci sırada yer aldı. Diğer birçok ülkeden gelen kişi sayısı ise 5 binin altında kaldı.

KKTC’ye Ocak-Temmuz ayları arasında en çok yolcu gelen ilk 5 ülke ve rakamlar şöyle:

İran 16 bin 41 kişi

Almanya 14 bin 375 kişi

İngiltere 13 bin 400 kişi

Rusya 12 bin 374 kişi

Kazakistan 6 bin 734 kişi