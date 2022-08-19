Teşkilat yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Gönendere, dün sabah saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında polis teşkilatından emekli olan 56 yaşındaki Aydın Arıl, Güzelyalı’da, karavanı içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’nda yapılan açıklamaya göre, dün sabah 04.45’te, Güzelyalı’da, kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanan Aydın Arıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli polis subayı olan Arıl’ın vefatı başta ailesi ve polis teşkilatı olmak üzere tüm ülkede üzüntü yarattı.

Herkes tarafından çok sevilen ve şakacı kişiliği ile tanınan Arıl, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde uzun yıllar hizmet verdiği Polis Genel Müdürlüğü’nden emekli olmuştu. Arıl’ın cenazesi dün 15.00’te, Lefkoşa’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 10:23