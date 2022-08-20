Yasalar uygulanıyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kamu Hizmeti Komisyonu binası önünde eylem yaparak, önceki gün yapılan hekim mülakatlarında verilen notlara erişimin engellenmesini kınadı.

Sendika başkan ve temsilcilerinin de katıldığı eylemde konuşan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, “antidemokratik uygulamalar ve despotluklar devam ediyor” diyerek bunun devletin en üst noktasından aşağıya her alanda yaşandığını söyledi.

Köseoğlu: Sabote etmeye çalıştı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, bazı sendikaların önceki gün yapılan hekim mülakatlarında verilen notlara erişimin engellenmesi” nedeniyle yapmış olduğu eylem ve basında yer alan iddialar hakkında, “Söz konusu iddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır” dedi.

Köseoğlu, yapılan mülakatların yasalara ve tüzüklere uygun, yasal ve geçerli olduğunu ifade etti ve hekim mülakatlarına gözlemci olarak katılan TIP-İŞ yetkilisinin yaptığı konuşma ve hareketler ile Komisyon’a müdahale etme ve mülakatı sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

Köseoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Yapılan mülakatlar yasalara ve/veya tüzüklere uygun olup yasal ve geçerlidir.

Bunların yanı sıra, mülakat başlarken Tıp-İş gözlemcisinin yapmış olduğu konuşma ve hareketler ile Komisyona müdahale etmeye çalıştığı ve mülakatı sabote ettiği gözlemlenmiştir.

Yukarıdakiler ışığında, söz konusu iddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.”

