Kilosu 18 lira

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel, harnup taban fiyatı için ilk açıklanan rakamın 18 TL/kg olduğunu duyurdu.

Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel yaptığı yazılı açıklamada, 18 TL/Kg’nin ilk açıklanan rakam olduğuna işaret ederek, fiyatın borsalardaki rakamlar belli olduktan sonra netleşeceğini, diğer ülkelerde açıklanacak harnup fiyatlarıyla ilgili üreticilere daha yüksek fiyatlarda ödeme yapılacağını kaydetti.

Binboğa Yem Fabrikası olarak; harnup ve harnup ürünlerinin hammadde olarak yurt dışına çıkmasına karşı olduklarına dikkat çeken Nurel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde harnubun iç piyasada kalması için gerekli her türlü müdahaleyi yaptıklarını belirtti.

