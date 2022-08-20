Önemli olan uygulanması 

Bakanlar Kurulu, asgari ücretin vergiden muaf tutulması konusunda yasa gücünde kararname hazırlayarak onayladı.

Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla yapılan kesintilerle ilgili geri iade Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Bakanlar Kurulu, Girne Antik Limanı ve Girne Kale arkası Yat Limanı’nın özelleştirme programına alınmasına karar verdi.

Kurul, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Tüzüğü Yasa Tasarısı, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı’nı Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Toplantı bir saat sürdü

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında dün 14.40 sıralarında başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı 15.50 sıralarında tamamlandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Bakanlar Kurulu sözcüsü Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlar Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir süre önce Yüksek Danışma Kurulu’nda onayladığı Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Meclis'e sevk ettiğini ifade eden Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda uzun zamandır emlakçılar tarafından takip edilen sözleşmeli satışların tapuya kaydıyla ilgili düzenlemeler de yapıldığını söyledi.

Bu çerçevede “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı’nın” hazırlanarak Meclis’e sevk edildiğini aktaran Oğuz, yasa tasarısının sözleşmeli satışların tapuya geçmesiyle ilgili düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın gündeme getirdiği konu hakkında bilgi veren Bakan Oğuz, yasa tasarısıyla yapılan konut satışlarıyla ilgili kayıt dışılığın önüne geçilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yerli ürünlerde son kullanma tarihi için düzenleme

Bakan Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından gündeme getirilen yerli gıda üretimindeki, ürün güvenliğinin arttırılması konusunda da Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını ifade ederek, kararla, ürünlerin son kullanma tarihlerinde beyan edilen etiketlerde silinmez mürekkeplerin kullanılmasının düzenlendiğini, buradaki amacın tüketiciyi korumak olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, birçok üründe yapılan tespitlerde, son kullanma tarihlerinin, özellikle tüketicileri yanıltıcı yönde değiştirildiği ve etiketlerde oynamalar yapıldığının görüldüğünü, tüketiciyi koruma ve sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Asgari ücrete vergi muafiyeti

Bakan Oğuz, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, asgari ücretle ilgili vergi düzenlemesi konusunda bir karar alınarak, 1 Ağustos'tan itibaren asgari ücretin vergiden muaf tutulması konusunda yasa gücünde kararname hazırlandığını söyledi.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren 8 bin 600 TL net asgari ücretten gelire göre vergi kesildiğini anımsatan Oğuz, bu tarihten itibaren Ocak 2023’e kadar beyan edilmesi durumunda 1 Temmuz’da yapılan kesintilerle ilgili geri iadenin Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağını kaydetti.

Oğuz, “8 bin 600 TL sınır koyuldu, 8 bin 600 TL asgari ücretten herhangi bir vergi alınmayacaktır” dedi.

Muhaceret affı

Öte yandan muhaceret affı ile ilgili çalışmaların da tamamlanarak, “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Tüzüğü”nün Meclis'e sevk edildiğini ifade eden Bakan Oğuz, buradaki amacın çalışma hayatındaki kayıt dışılığı, kayıt altına almak olduğunu kaydetti.

Bununla ilgili çalışmaların İçişleri Bakanlığı tarafından tamamlandığını belirten Bakan Oğuz, bu kapsama giren öğrenciler, ziyaretçi izni ve çalışma izninden kaynaklı kayıt dışılığın önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bakan Oğuz, yasa tasarısının son şeklinin Meclis komitelerinde ele alınarak, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini kaydetti.

Girne'deki limanlar özelleştirme programına alındı

Bakan Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nun Girne Antik Limanı ve Girne Kale arkası Yat Limanı’nın özelleştirme programına alınmasına karar verdiğine dikkat çekerek, Başbakan Yardımclığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın bu konuda uzun zamandır çalışmaları bulunduğunu, özelleştirme kapsamındaki çalışmaların başlatıldığını belirtti.

İhalelerde müteahhitlerin beklentileri doğrultusunda düzenleme

Hane halkı işgücü ve anketi blok tarama ve alan uygulamaları çalışmalarının önümüzdeki günlerde İstatistik Kurumu tarafından başlatılması konusunda da Bakanlar Kurulu’nun karar ürettiğine işaret eden Bakan Oğuz, Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Değişiklik Tüzüğü’nün de dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında günümüz şartlarına göre düzenlendiğini kaydetti.

Oğuz tüzükle, müteahhitlerin bir süredir devlet ihalelerine katılmamalarına neden olan, enflasyon ve döviz kuru kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçeceğini söyledi.