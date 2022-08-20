Kripto hesaplar mercek altında

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a belirli aralıklarla gelen, her defasında suç geliri olduğu düşünülen yüklü miktardaki dövizi ülkeye sokan Selim Tayşi ile aynı adı taşıyan oğlu Selim Tayşi ve suçla bağlantılı tutuklanan iş insanı Ökkeş Taş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Selim Tayşi ile oğlunun KKTC’ye 30 milyon Euro getirdiği açıklandı

Baba ile oğlunun Türkiye’deki gümrüğe 30 milyon Euro parayı KKTC’ye getirdiklerine dair beyanda bulundukları ancak burada izini kaybettirdikleri belirtildi. Getirilen paranın 2 milyon 550 bin Euro’sunun zanlı Ökkeş’e teslim edildiği bildirildi. Baba Tayşi’nin kripto hesabında 39 milyon Euro’luk işlem yapıldığı, paranın bu şekilde aklandığına inanıldığı açıklandı.

Soruşturma bitmedi

Soruşturmayı yürüten Mali Polis, 6 Ağustos 2022 tarihinde ülkeye giriş yapan Selim Tayşi’nin Ercan Havaalanı’ndan ülkeye 800 bin Euro para getirdiğini söyledi. Polis, zanlının beyanında parayı yatırım yapmak amacıyla ülkeye soktuğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının daha önce de iki kez toplam bir milyon 100 bin Euro getirdiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde ülkeye yatırım amaçlı getirdiği paraların akıbetiyle ilgili izahat veremediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ise babasının isteği üzerine 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığını ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdiğini söyledi.

Polis, Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 2 milyon 550 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, baba ile oğlunun yönlendirmesiyle bir kişinin daha ülkeye 350 bin Euro getirdiğinin belirlendiğini ifade etti. Polis, son 8 ayda ülkeye getirilen para tutarının 30 milyon Euro’ya yaklaştığını belirtti.

Polis, baba-oğul zanlıların Türkiye’den çıkışlarında ciddi miktarda para beyanları yaptığını belirtti.

Kripto hesapta 39 milyon Euro’luk işlem yapıldı

Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın yanında çalışan ve isminin baş harfleri H.K.olan şahsın şirketin aracıyla baba ile oğlunu havaalanından aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, H.K.’nin Ökkeş Taş’ın yardımıyla yurtdışına çıkış yaptığına yönelik bilgi aldıklarını ve bu yönde de soruşturma başlattıklarını belirtti. Polis, zanlı Baba Selim Tayşi'nin kripto hesaplarında parayı teslim ettiği tarihlerle örtüşen 39 milyon Euro’luk bir giriş yapıldığını ve aynı anda bir hesaba aktarıldığını, ayrıca suç geliri olduğuna inanılan paranın bu şekilde aklandığına inandıklarını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.