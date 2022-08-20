 Yolcu akışı hızlandı

Dış hatlar yolcusu yüzde 125 artış gösteren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, iç hatlardaki kapılardan bazıları dış hatlar kapısına dönüştürülerek yolcu akışına hız kazandırıldı.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), iç ve dış hat seferlerindeki artıştan dolayı iç ve dış hat kapılarında yeni düzenlemeye gitti. Bus Gate Genişleme Projesi kapsamında renovasyon çalışması tamamlanan İSG terminalinde, iç hatlarda yer alan 308 ile 315 arasında bulunan tüm kapılar dış hatlar için hizmet vermeye başladı. Yapılan değişiklikle dış hatlara bağlanan kapıların yeni numaraları 501 ile 508 A-B olarak belirlendi. İç hat yolcularının kullandığı 401 ile 410 arasındaki kapılar da A-B olarak kullanılmaya devam edecek. Yeni uygulama, havaalanındaki yolcu akışına hız kazandıracak.

Operasyonel süreçleri hızlandıracak Bus Gate Genişleme Projesi, kapılara yanaşan uçakların yaklaşık 30 dakika sonra yeniden yolcu alımına da fırsat verecek. ‘Şehrin havalimanı’ İSG’de bekleme sürelerini ortadan kaldıracak projeyle yeni hat planlamaları yapılabilecek. Bu planlamaların etkisi ve yeni uçuş destinasyonlarının eklenmesiyle havalimanının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu katma değerin artacağı, ilave dış hat yolcusuyla yine ekonomik büyümede katalizör görevi gören turizme de katkı yapacağı öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle operasyon süreçleri kolaylaşırken, yolcu trafiğindeki artıştan kaynaklı oluşabilecek beklemelerin önüne geçilecek.



Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022, 11:47