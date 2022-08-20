Teknik detaylar incelendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin kurulum ve yönetim süreçleri hakkında bilgi almak için Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) teknik ziyaret gerçekleştirdi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın misafiri olarak, bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret, Antalya OSB ile KTSO arasında mayıs ayında imzalanan mentör-menti iş birliği protokolü kapsamında önceki gün yapıldı.

Heyette, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü Osman Çağakan, KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ciddi, KTSO Genel Koordinatörü Belgin Özoğul, KTSO Sanayi Bölgeleri Sorumlusu Ahmet Yeltekin, KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Gizem Alışkan yer aldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgi almak ve Antalya OSB’nin iyi ve örnek uygulamaları yerinde görüp incelemeyi amaçlayan heyete, Antalya OSB Başkanı Bahar, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ve Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı.

Toplantıda, KKTC heyetine, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

OSB kurulum süreçlerini sevk ve idare edecek müteşebbis heyetin görev ve yetkileri, OSB yer seçim çalışmaları, imar planlaması, bölge müdürlüğü organizasyon yapısı, alt yapı çalışmaları ile yer tahsisi konularında, OSB’lerin amaç, kapsam ve görevlerine dair tüm detaylar, heyete aktarılıp rapor halinde sunuldu.

Tüm gün süren çalışmaların sonunda Antalya OSB Teknik Koleji’nde de incelemelerde bulunan KKTC heyeti, programlarını Ahmet Kasapoğlu Mobilya firmasına yaptıkları ziyaretle tamamladı.

