Aranan şahıslar var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Piyale Paşa Mahallesi’nde, mandıralar bölgesinde, A.A.’nın (E-35) aracının önünü kestikleri, camlarını kırarak kaportasını ezdikleri, ardından zorla kaçırarak tehdit ettikleri iddia edilen Baran Yıldız ile Burçin Ekmekçioğlu, dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların A.A.’yı darp ettikleri, olayla ilgili iki kişinin daha arandığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlılar Baran Yıldız ile Burçin Ekmekçioğlu’nun, Piyale Paşa Mahallesi’nde mandıralarına geldiği gerekçesi ile A.A.’nın kullanımındaki aracı durdurduktan sonra taş ile camlarını kırdıklarını ve kaportasını ezerek kasti hasara uğrattıklarını anımsattı. Polis, zanlıların daha sonra m A.A.’yı araçtan indirerek yüzüne yumruk attıklarını, sopa ile vurarak yere düşürerek tekme atıp ciddi şekilde darp ettiklerini, ardından zorla kendi araçlarına koyarak Baran Yıldız’a ait işyerine götürerek insan kaçırma suçunu işlediklerini hatırlattı.

3 gün daha hücredeler

Polis memuru, Baran Yıldız’ın, işyerinde A.A.’ya hitaben, “Seni öldüreceğim, bizim çöplüğümüze gelemezsin” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da belirtti.

Polis, m A.A.’nın kendi imkanları ile işyerinden kaçarak kurtulduğunu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındığını bildirdi. Soruşturmanın sürdüğünü ve mesele kapsamında 2 kişinin daha arandığını bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.