Ayça Alav cinayetine ilişkin tüm detaylar...

Elde edinilen bilgiye göre ; Maktul Ayça Alav’ın normal şartlarda her gün 15.30 civarında kızını okuldan aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kızını almaya gitmediği için Ayça Alav’a ulaşamayan okul yönetimi, eşi Eren Alav’a ulaştı. Kendisi yurtdışında olan Eren Alav, kızını okuldan alması için bir yakınını gönderirken, diğer yandan ise ulaşamadığı eşi için endişelenmeye başladı akabinde ise, İş yeri kapalı ve kapısı kiltli olduğu için, iş yerinde olmadığı düşünülen Ayça Alav’a uzun süre ulaşılamayınca, dün akşam saatlerinde polis eşliğinde Mevlevi Tekke Sokak’taki Hit Bit isimli döviz bürosunun kapısı açıldı ve iş yerinin sende katında korkunç manzara ile karşılaşıldı.

Talihsiz kadının cansız bedeni, elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bulunurken, olayın bir cinayet ve soygun olduğu da ortaya çıktı.

Henüz tespit edilemeyen miktarda nakit parayı çalarak kayıplara karışan cinayet ve soygun zanlılarının, GKRY'ne kaçtıkları iddia edildi, bu konuyla ilgili Polis çalışmalarını sürdürmekte.Gün içinde de zanlılara yardım ettiği ortaya çıkan 2 şahıs tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde bulunan Hitbit isimli iş yeri içerisinde öldürülen 45 yaşındaki Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklanan Frank Leon Dongho ve Saddam Hüseyin, “Kasten adam öldürme” ve “Soygun” suçlarından dolayı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

"ALAV'I ÖLDÜRDÜLER VE DÖVİZ BÜROSUNDAN HIRSIZLIK YAPTILAR"

Mahkemede detayları paylaşan polis, şu an aranmakta olan 2 kişinin, Ayça Alav’ı iş yeri içerisinde öldürdüklerini ardından da Girne’deki Alav Döviz’den soygun yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan Dongho ve Hüseyin’in ise, suçla bağlantılı olduklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını belirtti. Polis, yapılan araştırmalar neticesinde Saddam Hüseyin’in, cinayet zanlılarını markete getirdiğinin, daha sonra ise zanlıların, Frank’ın evine gittiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

POLİS, CİNAYET ZANLILARININ GÜNEY KIBRIS'A KAÇTIKLARINDAN ŞÜPHELENİYOR

Polis, şu an aranan 2 cinayet zanlısının Güney Kıbrıs’a kaçtıkların şüphelendiklerini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan polis, ifadeler alınacağını ve bölgedeki kameraların inceleneceğini söyledi ve zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Ayça Alav’ın eşi Eren Alav’ın yurt dışında olduğu bir günde korkunç olayın yaşanması, cinayet ve soygunun planlı bir olay olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Cinayet ve soygun zanlılarının Ayça Alav’ın yanında çalışan personeli olduğu da iddia edilirken, cinayetin öğle saatlerinde yaşanması fakat olayın 23.00 sıralarında ortaya çıkması zanlıların kaçması için ellerinde uzun bir süre olduğu gerçeğini de akıllara getirdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 14:03