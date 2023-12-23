AYÇA ALAV CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME...

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen, Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranmakta olan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla, Polis Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ile Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesi eş Başkanı Salih Can Doratlı zanlıların tutuklanarak, KKTC makamlarına teslim edilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Girne'deki Alav Dövüz Bürosu'nun deposu olarak kullanılan Lefkoşa'daki HİT BİT isimli iş yerinde cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Ayça Alav'ın öldürülmesi şok etkisi yarattı.

Ülkeyi sarsan Ayça Alav cinayetine yardım ettiği düşünülen iki kişi tutuklanırken, cinayetle ilgili ayrıntılar ise gün yüzüne çıkmaya başladı.

Alav'ın çocuğunu okuldan alamaması sonrası bu durumdan şüphelenen aile yakınları konuyu polisin bilgisine götürdü. Alav'ın iş yerlerini kontrol eden polis, Lefkoşa'daki HİT BİT isimli iş yerinde Alav'ın cansız bedenini elleri ve ayakları kabloyla bağlı, ağzını ise koli bandıyla kapalı buldu.

Polisin sürdürdüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Saddam Hüseyin ile Frank Leon Dunga'nın, cinayet zanlılarına yardım ettiği iddia ediliyor. Bahse konu zanlılar bugün mahkemeye çıkarılırken, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacaklar.

Cinayet zanlıların ise Güney Kıbrıs'a kaçtığı düşünülürken, Alav'ın telefonu ise Minareliköy'deki faaliyet gösteren bir süpermarkette bulundu.

Cinayetin arkasında soygun girişimi olduğu da düşünülüyor.