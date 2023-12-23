Polis arıyordu

İngiltere’de 4 kişiyle birlikte hayali yardım fonu kurarak, 25 milyon Euro’luk vurgun yapan ve paranın bir kısmını KKTC’ye getirerek, suç gelirini aklayan Cemal Eşmene, 13 yıl sonra Ledra Sınır Kapısı’nda tespit edilerek, dün mahkemeye çıkarıldı.

İngiltere’de işlediği suçtan yargılanarak, 11 yıl hapis cezasına çarptırılan, daha sonra soyadını değiştirerek, Pelikli yapan zanlının KKTC’deki davasının askıda olduğu belirtildi.

Mali Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli olguları aktardı.

Polis, zanlı Cemal Pelikli nam-ı diğer Cemal Eşmene’nin 2006-2010 yılları arasında İngiltere’de hayali yardım fonuyla elde ettiği 25 milyon Euro paranın 6 milyon 700 bin Sterlin, 7 milyon 100 bin Euro ve 200 bin TL tutarını KKTC’ye getirerek, kara para aklama suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlı, kızı ve damadı hakkında KKTC’de suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareketten dava açıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının kızı ile damadının yargılanarak, hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Polis, dava tarihinde ülkeden kaçan zanlının yargılanamadığını ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 21 Aralık 2022 tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’nda giriş-çıkış işlemi yaparken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının işlediği suçtan İngiltere’de 11 yıl hapse mahkum edildiğini, KKTC’de ise suç geliri aklama suçundan yargılanacağını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.