Aranan şahıslar var

Suna ERDEN

Gönyeli’de evine yapılan baskında 40 gram uyuşturucu ile yakalanan Serhat Ilıcan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Yapılan soruşturmada Güney Kıbrıs’tan 675 Euro’ya 42 gram hintkeneviri aldığı tespit edilen Ilıcan dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mesele ile bağlantılı aranan zanlılar olduğu belirtilerek, 4 gün ek tutukluluk talep edildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 12 Ekim 2020 tarihinde Serhat Ilıcan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine pusu görevine başlandığını ifade etti.

Zanlının evinin mutfağındayken gözlemlendiğini kaydeden polis, elinde şeffaf poşet görüldüğünü ve pantolonunun içine sokmak isterken yakalandığını söyledi. Polis, poşetin içerisinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, bir adet tam, 3 adet ucu kesik LSD ve üzerinde 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan kâğıt parçalarının bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığıyla 675 Euro karşılığında

42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.