Son 4 yılın rekoru

Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havaalanlarının Şubat ayında 454 binden fazla yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

Havaalanları işletmecisi Hermes Airport’s tarafından yapılan açıklamada, bu trakamın Koronavirüs öncesindeki rakamların üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Dış ülkelerde turizm tanıtımlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiğini ve adayı ziyaret eden turist sayısının arttığını belirten şirket yetkilileri, yeni uçuş noktaları üzerinde durulduğunu belirtti.

Politis gazetesi deTurizm Müsteşarlığının uçuş programı olan tüm turizm pazarlarına girmek için 17 milyon Euro’luk ödeneğin serbest bırakılmasını talep ettiğini bildirdi.

Habere göre; meclise sunulan talebin gerekçe yazısında “Google ve Meta’da reklam, tanıtım, pazarlama, seyahat acenteleri ve havayolu şirketleriyle sözleşmeleri yenilemek, turistik hareketliliğin düşük olduğu Kasım-Nisan döneminde turist çekmek için kullanılacağı" kaydedildi.