Can kaybı 16’ya yükseldi

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, fotoğraflar bölgenin yangını yavaşlatmak amacıyla pembe bir kimyasalla kaplandığını gösteriyor. Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasallara bürünen sokaklar, kıyameti anlatan bir filmden sahneleri anımsatıyor. Yaşanan facianın ardından itfaiyeci kıyafeti giyen yağmacılar ise yerleşim alanlarına akın ediyor.

Kıyamet filmlerini andırıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde beş noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınamadı. En az 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 180 bin kişinin tahliyeye zorlandığı yangın bölgesi, kıyamet gibi sahnelere tanıklık etmeye devam ediyor. Palisades yangını şimdiye kadar çıkanların en büyüğü olup, 22 bin 660 dönümlük araziyi yakıp kül ederken, 5 bin 316'dan fazla yapıyı da yok etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı'na göre itfaiyeciler yangının sadece yüzde 11'ini kontrol altına alabildi. İtfaiyecilerin, yangının yayılmasını önlemek amacıyla Palisades Yangını'nın üzerine parlak pembe renkli yangın geciktiriciler sıktıkları görüldü. Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasal, yangının yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek tuz ve gübrelerden oluşuyor. İnanılmaz görüntülerde, kıyamet sonrası bir filmdeymiş gibi görünen pembe kimyasalla kaplı zengin mahalleler dikkat çekiyor.

Yangın yayılmaya devam ediyor

Yetkililer, daha önce yapılan tahliye uyarılarını zorunlu emirlere dönüştürerek, insanları Sunset Bulvarı'ndan Encino Rezervuarı'na kadar olan bölgeyi terk etmeye çağırdı. Güney Kaliforniya'daki Palisades Yangını'nın şiddetli rüzgarlar nedeniyle doğuya doğru yayıldığı bildirildi.

Yağmacılar itfaiyeci gibi giyiniyor

Yağma olaylarının önlenmesi amacıyla en çok etkilenen bölgelerde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yaşanan facianın ardından itfaiyeci kıyafeti giyen yağmacılar yerleşim alanlarına akın ediyor.

FBI soruşturmaya dahil

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, şu ana kadar 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etme, hırsızlık ve yağmalama suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Yetkililer, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar devam ederken FBI ile birlikte çalışıyor.

Prens Harry felaket bölgesinde

Prens Harry ve Meghan Markle, yıkıcı orman yangınlarının kurbanlarını karşılamak üzere sürpriz bir şekilde Los Angeles'a gitti. Sussex Dükü ve Düşesi, Pasadena'daki Dünya Merkez Mutfağı'nın dışında mağdurlara yiyecek servisi yaptı, oyuncak ve temel ihtiyaç malzemeleri bağışladı.