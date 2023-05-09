Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa’da Dr. Sadrettin Tuğcu’nun kliniğinde bıçaklanması olayının yankıları sürüyor. Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan olayın ardından toplumum her kesiminden tepki yağarken, sağlıkta örgütlü sendikalar dün grev ve eylem yaparak, hemen önlem alınmasını talep etti.

Tıp-İş ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası eylem çerçevesinde ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde bazı servisler hariç 09.00-13.00 saatleri arasında grev uyguladı. Sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) da greve giderek, iki sendikaya destek belirtti.

Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, Meclis önüne yürüyen eylemcilere, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yanı sıra bazı sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak, destek verdi.

“Şiddet Varsa Hizmet Yok” ve “Protokollerle Sağlığı Teslim Etmeyeceğiz” yazılı pankartlar açan eylemciler, “Sağlıkta Güvenlik Hakkı Hem Hastanın, Hem Sağlık Çalışanının Hakkıdır”, “Şiddetin Mazereti Olamaz”, “Sağlıkta Şiddet Hasta Hakları İle Bağdaştırılamaz”, “Sağlıkta Şiddet Yasası Şimdi”, “Şiddeti Normalleştirme”, “Öldürülmek İstemiyoruz”, “Bugün Bizi Yarın Sizi”, “Sıradaki Kim?”, “Bu Bıçak Hepimize Vuruldu” yazılı dövizler de taşıdı.

“Şiddete Karşı Omuz Omuza”

Eylemciler, “Şiddete Karşı Omuz Omuza”, “Şiddet Varsa Hizmet Yok”, “Sağlıkta Şiddet İstemiyoruz”, “Şiddet Yasası Hemen Şimdi”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Birlik Mücadele, Dayanışma” ve “Kurbanlar Burada, Failler Nerede?” sloganları da attı.

Eylemciler Meclis önüne geldiğinde Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı, hekim ve hukukçu vekillere çağrı yaparak, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenleme için söz verilmesini istedi.

Bu sırada, “Sağlık Emekçileri Burada, Hekim Milletvekilleri Nerede”, “Vekiller Buraya”, “Hekim Vekiller Dışarı Çıksın” sloganları atıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Meclis önünde yaptığı açıklamada, kızgın, kırgın, öfkeli ve mutsuz olduklarını belirterek, “Bizim hastanede olmamız gerekirken burada ne işimiz var? İçimizden biri öldürülmesin diye, içimizden birinin cenazesine gitmeyelim diye sesimizi duyurmaya geldik” dedi.

Birkaç hafta önce Mehmetçik Sağlık Ocağı çalışanı iki meslektaşının darp edildiğini hatırlatan Özgöçmen, “Bu işin bir üstü vahim zarar olur, ölüm olur dedik. Oldu mu? Oldu” diye konuştu.

Doktor Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklandığını ve hastanede yattığını dile getiren Özgöçmen, eğer burası demokratik bir ülkeyse, sağlık çalışanlarının yasalarla korunması gerektiğini kaydetti.

“O bıçak hepimize sokuldu” diyen Özgöçmen, “Talep basit ve anlaşılır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı caydırıcı cezalar hemen şimdi” çağrısı yaptı. Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı ve hükümeti, güvenli hastane ortamı için göreve davet etti.

Özant: Ülkede şiddet vahim bir durum haline geldi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant da, ülkedeki şiddet ortamının körüklenmesinin, sağlıkta da şiddet ortamını doğurduğunu ifade ederek, “Ülkede şiddet vahim bir durum haline gelmiştir” dedi.

Sağlıkla, şiddetin yan yana gelemeyeceğini belirten Özant, şiddetin, mazereti, gerekçesi veya haklı hiçbir yanı olamayacağını vurguladı. Sağlıkta şiddetle mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Özant, sağlıkta şiddetin sadece sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir konu olmadığını, hastaların da sağlık hizmetine erişimini engelleyici olduğunu söyledi. Özant, şiddet uygulanan ortamda hastaların sağlığının tehlikeye girdiğini belirtti.

Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı da, “Sağlıkta şiddet canımızı yakmaya devam ediyor. Kızgınız, üzgünüz. Bu bıçak hepimize saplandı” diyerek, konuşmasına başladı.

“Ülkedeki hiçbir paydaşla istişare etmeden TC Sağlık Bakanlığı ile sağlıkta iş birliği protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığını, protokolü tekrar gözden geçirmeye” davet eden Onbaşı, sendika olarak taleplerini şöyle sıraladı:

“-Kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik görevlisi sayısının artırılması ve Lefkoşa Devlet Hastanesi yerleşkesindeki tüm binalarda ayrı ayrı 7/24 esasında güvenlik görevlisi görevlendirilmesi.

-Tüm kamu sağlık merkezlerine 7/24 polis güvenliği ve koruması sağlanması

-Sağlıkta şiddeti suç sayacak ve caydırıcı cezaların verilmesini sağlayacak yasanın en kısa sürede hayata geçirilmesi.”

Taleplerinin tümü karşılanana kadar eylemlilik sürecinde kalacaklarını kaydeden Tıp-İş Başkanı Onbaşı, bugün bir uzlaşı sağlanmaması halinde 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren süresiz genel greve gidecekleri uyarısında bulundu.

CTP’den eylemcilere destek

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller de, Meclis önüne gelerek, eylemcileri selamladı ve destek belirtti.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) ,Türk-Sen, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası da sağlık çalışanlarının grev ve eylemine destek verdi.