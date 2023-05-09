Yargısı ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde alkollü araç kullanırken kazaya neden olan Christian Feller hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, kazada ağır yaralanan Serpil Sındır’ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Atatürk Caddesinde DN 444 plakalı jeep aracı ile seyreden zanlının Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yandığı halde durmadığını ve bu esnada yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Fulya Sındır’ın (K-46) yönetimindeki KE 948 plakalı araca çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serpil Sındır’ın (K-62) ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını söyledi. Polis, kazanın ardından tutuklanan DN 444 plakalı araç sürücüsü Christian Feller’in 83 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yaralının hayati tehlikeyi atlattığını ifade ederek, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak amacıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 35 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 4 gün polise giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.