Arkadaşı tutuklandı

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki Paschal Chukwuebuka Ireka’nın ölümünde uyuşturucu şüphesi doğdu. Ireka’nın evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunurken, arkadaşı Franklyn Igbozuruika gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada, “,“Ölen kişi benim kardeşimdir. Polis gereği araştırsın çünkü öğrenmek istiyorum. Polis ve ambulansı arayan kişi benim” şeklinde savunma yaptı.



Duruşmada olayı aktaran polis, 2 Haziran 2021 tarihinde Gönyeli’de zanlı Franklyn Igbozuruika’nın ikametgâhında yapılan aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ev arkadaşı olan Paschal Chukwuebuka Ireka’nın 2 Haziran 2021 tarihinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini, ölümünün şüpheli olduğunu belirtti.Polis, Ireka’ya otopsi yapılacağını ve kanında uyuşturucu olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen Igbozuruika, “Ölen kişi benim kardeşimdir. Ona olan şeyden memnun değilim. Polis gereği araştırsın çünkü öğrenmek istiyorum. Polis ve ambulansı arayan kişi benim” dedi.