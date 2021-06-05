Arkadaşı tutuklandı

Suna ERDEN
Gönyeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki Paschal Chukwuebuka Ireka’nın ölümünde uyuşturucu şüphesi doğdu. Ireka’nın evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunurken, arkadaşı Franklyn Igbozuruika gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada, “,“Ölen kişi benim kardeşimdir. Polis gereği araştırsın çünkü öğrenmek istiyorum. Polis ve ambulansı arayan kişi benim” şeklinde savunma yaptı.
Polis, Ireka’ya otopsi yapılacağını ve kanında uyuşturucu olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen Igbozuruika, “Ölen kişi benim kardeşimdir. Ona olan şeyden memnun değilim. Polis gereği araştırsın çünkü öğrenmek istiyorum. Polis ve ambulansı arayan kişi benim” dedi.