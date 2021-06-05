Esnafa yarar sağlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının açılması ve temasların devam etmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Tatar, dün yeniden karşılıklı geçişlere açılan Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete’den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra Başbakan Ersan Saner’le birlikte Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Tatar ve Başbakan Saner’e Lokmacı kapısını ziyaretinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bazı yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete’den Lokmacı kapısından geçişlerle ilgili bilgi aldı.



Tatar ve Saner, ayrıca Lokmacı’da aynı saatlerde ziyaretlerde bulunan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Gülşah Manavoğlu ile selamlaştı, kısa bir sohbette bulundu. Tatar, ziyareti sırasında, yabancı bir turist ile de sohbet etti.

Tatar: Önemli olan umuttur

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, pandeminin bitmediğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerektiğini vurguladı.

Her zaman barıştan yana olduklarını kaydeden Tatar, sınır kapılarının açılması ve temasların devam etmesinden mutlu olduklarını belirtti.

“Bu işin bir de ekonomik boyutu var” diyen Tatar, sınır kapılarının açılmasının esnafa ve ekonomiye yarar sağlayacağını vurguladı.

Kuralları uygulayabilmenin ve kararların almanın cesaret istediğini belirterek, hükümete de teşekkür eden Tatar, “Önemli olan KKTC’nin umutla geleceğe bakmasıdır” dedi.

Saner: Her iki taraf için hayırlı olacak

Başbakan Saner de, Lokmacı kapısında yaptığı açıklamada, dünyayı saran Covid-19 salgınından sonra geçtiğimiz yıl kapanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki geçiş kapılarının, hükümetin Cumhurbaşkanı Tatar ile istişare ederek aldığı kararlar ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin aldığı ortak kararlar ışığında yeniden açıldığını söyledi.

Başbakan Saner, “16 aylık bir süreç ve bu sürecin sonunda kapıların yeniden açılması inanıyorum ki her iki taraf için de hayırlı olacaktır” dedi.