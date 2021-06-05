Zanlı sayısı 4 oldu

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonuyla ilgili Özgür Onur Gergerli ile Alper Gergerli’nin ardından suçla bağlantılı iki kişi daha tutuklandı.

Okan Kök ve Neslişah Metni’nin sanal bet soruşturmasında aranan bir şahsın kaçmasına yardım ettikleri belirtildi.



Polise yalan söyleyerek, zanlının kaçmasına fırsat sağlayan Okan Kök ve Neslişah Metni dün mahkemeye çıkarıldı.Soruşturmayı yürüten polis, 27 Mayıs 2021 tarihinde Gönyeli’de bir apartman dairesine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, 11.10 12.00 saatleri arasında yapılan operasyonda KKTC'de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti verdikleri tespit edilen Özgür Onur Gergerli ve Alper Gergerli’nin tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıların finans işlemlerinin yanı sıra yasa dışı bahis sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sunduklarını da ifade etti.Polis, baskın yapılan adreste 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı bulduklarını söyledi. Özgür Onur Gergerli ile Alper Gergerli’nin şu anda tutuklu olduklarını, suç ortakları olan bir şahsın tespit edildiğini ancak kaçtığını ifade etti.Polis, Okan Kök ve Neslişah Metni’nin polise yalan beyanda bulunduklarını ve şahsın kaçmasına fırsat sağladıklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.