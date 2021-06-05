Ne güzel bir gün

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Pandemi gerekçesiyle bir yılı aşkın süre kapalı tutulan kara sınır kapıları dün sabah 05.00’ten itibaren geçişlere açıldı. Sabah saatlerinde sakin olan kapılar, öğleden sonra hareketlenmeye başladı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; 05.00 ile 18.00 saatleri arasında güneyden kuzeye 4 bin 344 giriş, kuzeyden güneye ise 3 bin 885 çıkış yapıldı.

Lefkoşa’nın tarihi Lokmacı kapısı güzel görüntülere sahne oldu. Buradaki esnaf, sınır kapısının adına uygun olarak Türk kesimine geçen Rumlara ve yabancılara lokma ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP lideri Tufan Erhürman ve HP lideri Kudret Özersay da sınır kapısında incelemede bulundu. Özersay, HP’li vekillerle birlikte Lokmacı’dan güneye geçiş yaptı.

Aylardır beklenen açılış oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında Coronavirüsü salgını nedeniyle 15 aydır kapalı olan sınır kapıları dün sabah itibarıyla yeniden açıldı.

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’nda esnaf, Güney Kıbrıs’tan gelen misafirlere lokma ikram etti. Ayrıca Türkçe, Rumca ve İngilizce karşılama yapıldı.

Gazimağusa’nın Akyar, Derinya ve Beyarmudu sınır kapılarında beklendiği gibi bir yoğunluk gözlemlenmezken, Beyarmudu Sınır Kapısı, diğerlerine nazaran daha hareketli bir gün yaşadı.

İlker Edip: İki taraf için de önemli

Giriş ve çıkış işleminin en yoğun yaşandığı yer olan Beyarmudu Sınır Kapısı’na giden Belediye Başkanı İlker Edip, Diyalog muhabirine açıklamalarda bulundu.

Edip, uzun sürenin ardından iki taraflı açılım olmasının memnun edici olduğunu belirtti. Edip, Covid-19 sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamen son bulmasının en büyük temennileri olduğuna dikkat çekti.

En çok giriş-çıkış Metehan’dan

Bu arada Kuzey ile güney arasındaki sınır kapılarından dün 05.00 ile 18.00 saatleri arasında toplam

8 bin 229 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye

4 bin 344 giriş işlemi; KKTC’den Güney Kıbrıs’a ise 3 bin 885 çıkış işlemi olmak üzere toplam 8 bin 229 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

Metehan'da güneyden kuzeye bin 812, kuzeyden güneye bin 636,

Ledra Palas’ta güneyden kuzeye 236, kuzeyden güneye 228

Lokmacı’da güneyden kuzeye 467, kuzeyden güneye 358

Akyar’da güneyden kuzeye 352, kuzeyden güneye 375

Derinya’da güneyden kuzeye 188, kuzeyden güneye 115,



Beyarmudu’nda güneyden kuzeye 822, kuzeyden güneye 743,Bostancı’da güneyden kuzeye 325, kuzeyden güneye 266,Yeşilırmak’ta güneyden kuzeye 129, kuzeyden güneye 155,Aplıç’ta güneyden kuzeye 13, kuzeyden güneye 9 kişi geçiş yaptı.



Giriş kriterleri

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ise, ülkeye ada dışı giriş kriterlerini ve ülke seviyelerine göre renklerini her hafta güncelleyecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti ise şu an için seviye-2 (Turuncu) olarak belirlendi.

Uygulanacak seviyeler şöyle:

Koyu kırmızı:

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı:

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Turuncu:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş.

Aşısız ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina.

Sarı:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş ise yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş.

Aşısız ise yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu ve 7 gün karantina.

Yeşil:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş ise kısıtlama yok.

Aşısız ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş.

Gri:

Girişler, bireysel başvuru ile özel izne tabi.