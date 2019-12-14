Serdar ŞENGÜL

Güzelyurt bölgesinde yetişen narenciye bir zamanlar Kıbrıs’ın ‘Altın Yumurtlayan Tavuğu’ idi. Fakat plansız ve programsızlığın yanı sıra, üreticilere yıllarca ödemelerin geç yapılması, altın yumurtlayan tavuğu yok olma noktasına getirdi.

Diyalog’a konuşan Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, dünya piyasalarında oldukça değerli olan Greyfurt üretiminin 40 bin tondan 4 bin tona gerilediğini, portakal çeşitlerinin azaldığını ve ağaçların kurutulduğunu söyledi.

Bir süre sonra bırakın ihracatı otellerde konaklayan turistler için narenciye ürünü bulunamayacağını belirten Akçın, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ilgisizliğinden yakındı.

Kendi ürünümüzü dahi tanıtamıyoruz

Akçın şöyle dedi:

“Güzelyurt deyince akıllara narenciye gelir ancak gelen giden hükümetler yeteri ilgiyi bizlere göstermedi, ve bundan dolayı bahçelerimiz kurudu ve insanlarımız geçimlerini sağlayamadığı için özellikle gençlerde sahip çıkmıyor artık. Şimdide bu zamanda kimse bir plan yapmıyor ve tedbir almıyor, bizler narenciye içinde çeşitlerimizi azaltmak zorunda kaldık. Dış pazarda şansımız çoktu ama artık şansımız yok. Bu yüzden bizlerde artık planlayamıyoruz. Valensiya ve Mandora dışında bir üretim yapamıyoruz. Son zamanlarda da artık iyice destek vermemeye başladılar. Halbuki Greyfurta çok talep var 3-4 bin tonluk bir üretimimiz var artık, aslında greyfurt çok önemli dünya için ama biz plansız yaptığımız için 40 bin tondan 4 bin tona düştük. Limonda artık ancak 4-5 bin ton arası, bunları da Türkiye üzerinden anca Arap ülkelerine ihraç edebiliyoruz. Devlet yetkililerimiz dış Dünyaya gittiğinde ülkesinin yetiştiriciliğini tanıtması lazımken artık onları da yapmıyorlar… Turizm turizm diyoruz ama kendi malımızı dışa dahi tanıtamıyoruz…”