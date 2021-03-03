"Artık yeter"

Onur ULAĞ

Pandemi sürecinin başlamasından bu yana iş yapamayan toplu taşımacıların dün başkent Lefkoşa’daki eyleminde duygusal anlar yaşandı. Araçlarıyla birlikte Başbakanlık önünde toplanan taşımacılar “Turizmi batırdınız, esnafı bitirdiniz, bizi de bir kuruşa muhtaç ettiniz” diyerek, çok zor durumda olduklarını dile getirdi.

Otobüs ve diğer araçların üzerinde Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra dikkat çekici sloganların yer aldığı pankartlar asan toplu taşımacılar “Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Araçlarımızı devretmeye geldik” diyerek Başbakanlık kapısına “Araç Devretme Müracaat Formu” ve araçlarının anahtarlarını bıraktı. Eylem dün gece de yağışlı havaya rağmen devam etti.

“Araçlarımızı devretmeye geldik”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTB), pandemi nedeniyle çalışamadıklarından seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muaf tutulma talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem düzenledi.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünde toplanarak, korna sesleri ve marşlarla önce Cumhuriyet Meclisi’ne, oradan da Başbakanlık önüne gitti. Başbakanlığın önünde marş ve sloganlarla eyleme devam eden taşımacılar, “Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Araçlarımızı devretmeye geldik” diyerek Başbakanlık kapısına temsili bir “Araç Devretme Müracaat Formu” ve araçlarının anahtarlarını bıraktı.

Eylem sırasında Başbakanlık Müsteşarı ile toplantıya giren birlik temsilcileri, toplantıda taleplerini yeniden ifade ettiklerini, herhangi bir dönüş almadıklarını açıkladı.

Birlik, hükümetten taleplerine olumlu bir yanıt alınana kadar araçlarını çekmeyip, eylemlerini sürdüreceklerine dikkat çekti.

‘En çok zarar gören sektör’

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği KTTB Sözcüsü Mehmet Özsezer, birliğin “hükümetin sektörden aldığı ödemelerden muaf olma, 1500 TL maaş desteğinin sürdürülmesi, turizm taşımacılarına 1500 TL can suyu desteğinin yapılması, Güneye geçiş sıkıntılarının giderilmesi, havalimanlarından rezervasyonlu yolcu alımının açılması, ‘pandemi taşımacılığının’ mevcut iki birlik arasında bölünmesi” yönündeki taleplerini okudu.

KTTB Başkanı Menteş Aytaç da açıklamasında, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve bu nedenle süreçte en çok zarar gören sektör olduklarını söyledi.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Berksan Bekir Akandere de sözü alarak, taşımacılık sektörünün bugüne kadar devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak “kilit vurulan sektör” olarak kullanmadıkları yolun seyrüsefer vergisini veremeyecek durumda olduklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 11:44