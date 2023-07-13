Asgari ücret 15 bin 750 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirledi. Yeni asgari ücret net 15 bin 750 TL oldu. Yeni asgari ücret brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi. Asgari ücret günlük 835 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin, yüzde 33.32’lik hayat pahalılığı oranında arttırılmasına tepki gösteren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi temsilcisi HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halkı sokağa çağırdı.

Sadece hayat pahalılığı oranında bir artışın, asgari ücretliyi açlık sınırı altında bırakacağını söyleyen Serdaroğlu, “Emekçilere çağrımdır, buna artık boyun eğmeyin! Bu çarkı durdurun! Kimse oturduğu yerden bir şey başaramaz. Biz Başbakanlığın önüne gideceğiz. Eğer gelmezseniz, hepiniz açlığa mahkumsunuz” dedi. Serdaroğlu, sokağa inecekleri güne ilişkinse herhangi bir tarih açıklamadı. Serdaroğlu, 15 bin 750 TL’lik net asgari ücrete itiraz edeceklerini de belirtti.

Arhun: En yüksek rakam

Serdaroğlu’nun ardından açıklama yapan İşveren Temsilcisi Arhun ise yeni ücreti “son zamanlarda belirlenen en yüksek rakam” olarak niteledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023, 10:29