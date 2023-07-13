‘Beni aldattı, dövdüm’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski sevgilisini, başka biriyle telefonda konuşurken gören Ufuk Biçer, genç kadının cep telefonunu yere savurarak kırdı, saçını çekerek yüzüne yumruk attı. Olay sırasında aşırı alkollü olan Ufuk Biçer, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Kesin, zanlının, 11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 22.45’te,112 promil alkol tesiri altında, İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işletmenin arka kısmında, eski kız arkadaşını, cep telefonuyla başka bir şahısla görüştüğü esnada, telefonunu elinden alarak yere atıp kırdığını söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşının saçını çektiğini, yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti. Savcı İlhan Damdelen’in sorusu üzerine polis, zanlının, genç kadını 15 Haziran 2023 tarihinde de darp ettiğini açıkladı.

Zanlı: Beni aldattı

Mahkemede söz alan zanlı, “Beni aldattı, o esnada da yeni sevgilisi ile konuşuyordu” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakdi kefalet yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.