Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ile diğer işçi, işveren ve devlet kanadı temsilcileri katıldı.



GARDİYANOĞLU: POPÜLİZMDEN UZAK BELİRLEYELİM

Taraflar toplantı öncesi kısa bir açıklama yaptı. Toplantıda konuşan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, popülizmden uzak ülke ekonomik şartlarına uygun bir asgari ücret üzerinde uzlaşmayı umduklarını kaydetti. Asgari ücrette hayat pahalılığının tartışılacağı rakamların ne %25 ne de %48,5 olacağını söyleyen Gardiyanoğlu, tartışmalı değil, oybirliği ile masadan kalkmayı umduklarını kaydetti.



İŞÇİ TARAFI: YOKSULLUK SINIRI 45 BİN

İşçi tarafını temsilen konuşan Ahmet Serdaroğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Görüşmeler ocak’a kadar sarkacaksa ve 2024’ün asgari ücreti için toplanılıp toplanılmadığını bilmek istiyoruz. Bizim çağrımız 2023’ün 3. asgari ücretini belirleme çağrısıydı. 2024’ün değil. Gerçekler göz ardı ediliyor. Bir ay sonra asgari ücret sefalet ücreti oluyor. Sepetlerin güncellenmesi gerekiyor. Güncel rakamları hesaplayıp bulduk. Biz hesaplama yaptık. Ülkede yoksulluk sınırı 45 bin 160 TL. Oybirliği ile %50’yi kabul edebiliriz.”



İŞVEREN: PİYASA %50 ARTIŞ GELECEK GİBİ HAREKET EDİYOR

İşveren tarafını konuşan Metin Arhun ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İşletmeler yüzde 50 artış gelecek gibi düşünerek ürünlerini buna göre üretiyor. Bizim açıklamalarımızın piyasaya yansıyışı olumsuz oluyor. Motivasyonu da bozuyoruz. İşgücü piyasası çalkalanıyor. Çalışan beklentiye giriyor. Hayat Pahalılığı farklılık gösteriyor mecliste açıklananla istatistik kurumu tarafından. İstatistik kurumu çalışmasını güncelleyecekse güncellesinler.”

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 12:08