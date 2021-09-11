Aşı cinsel gücü azaltmaz

Covid-19 aşılarının kısırlığa veya cinsel gücün azalmasına neden olduğu görüşü bazı kesimler arasında benimsenirken, Ürolog Dr. Alper Sözüöz, aksine aşı yaptırmayanların risk altında olduğunu söyledi. tv2020’ye konuşan Özüsüz, aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Özüsöz, “Aşı yaptırdığımız zaman bağışıklığımız güçlenir. Bu tüm organların da güçlenmesine neden olur” dedi.

Ürolog Dr. Alper Sözüöz şunları dile getirdi:

“Covid-19 çıkalı 2 yıl oldu. Tüm dünyayı ilgilendiren ciddi bir hastalıktır. Bu hastalıktan korunmak aşı ile mümkündür. Pek çok aşı çıkmıştır ancak bazıları aşı yaptırmak konusunda endişelidir. Ancak aşı yaptırmamak salgına yakalanma riskini artırmaktadır. Covid olan bir kişi eve kapanacaktır ve uzun süre hareketsiz kalacaktır. Hareketsizlik şişmanlığa, diyabete, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor. Kısacası aşı sağlığı bozmuyor aksine koruyor.”

Covid-19 aşılarının kısırlığa veya cinsel gücün azalmasına neden olduğuna dair görüşler de olduğunu ifade eden Özüsöz, bu düşüncenin yanlış olduğunu ifade etti. Aşının cinsel performans üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını ifade eden Özüsöz, aksine salgına yakalananlarda sıkıntılar olabileceğini söyledi. Özüsöz, “Aşı yaptırdığımız zaman bağışıklığımız güçlenir. Bu tüm organların da güçlenmesine neden olur” dedi.