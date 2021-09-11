Karakolda gözaltı

Girne Merkez Karakolu’na pasaport kayıp başvurusu için giden Pakistanlı Syed Shah’ın 5 yıldır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Karakolda gözaltına alınan zanlı hakkında hem ihraç işlemi hem de soruşturma başlatıldı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, şimdiye kadar çalışma izni çıkarmadığı ve 2016 yılından beri kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Girne Merkez Karakolu’na gelerek, pasaport kayıp başvurusunda bulunduğunu, muhaceret sisteminde yapılan incelemede 31 Eylül 2016 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, tespit üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında ihraç işlemi ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının KKTC’de herhangi bir çalışma izninin bulunmadığını belirlediklerini açıkladı.

İhraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.